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影／波蘭男來台觀光「狂摸3台女屁股」 他姊急道歉...掏破萬元和解

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

37歲的波蘭籍K姓男子昨天涉嫌在北市中山區街道騎樓對女子性騷、摸臀部，至少3人受害，北市警方獲報趕抵，由於現場2名受害女子指控，把人帶回派出所釐清，並通知波蘭籍男子的家人和通譯到場，波蘭籍男子的姊姊連忙道歉，並和被害者達成和解，每人賠償金上萬元。

有人在網路社群threads貼文指控，遭一名外國人摸屁股，涉嫌性騷，稱「女孩們走在路上千萬要注意身邊的陌生人，這位變態外國人在路上隨機偷摸我們公司女孩的屁股，摸完一個又偷摸另一個，真的是有夠噁心，據說他是慣犯不是第一次了」。

中山警方指出，6月18日早上10點46分獲報，有民眾在一江街31號前遭外國人士跟蹤騷擾，需警協助，到場了解是許姓及吳姓等2名女子，稱被一名波蘭籍男子徒手觸摸臀部，認為遭性騷擾，後續由波蘭籍男子家人與被害人達成和解，不提出性騷擾申訴與告訴，登載備查。

據了解，除了這則貼文指控被性騷的2名女子，事後還有1名楊姓女子報案稱，也被外國人摸屁股要提告。警方調查後認定，也是波蘭籍K姓男子，同樣通知到案，事後雙方也達成和解。

據悉，波蘭籍K姓男子跟姊姊來台觀光，疑因「忍不住」，過去多次性騷，家人都知道他有這個狀況，也因此他姊姊連忙替弟弟向被害者道歉。3名被害女子都是20多歲，和解金每人破萬元。

來台觀光的波蘭籍男子（左）涉在路邊對年輕女子摸臀部性騷，被害者報警，事後雙方達成和解。記者翁至成／翻攝
來台觀光的波蘭籍男子（左）涉在路邊對年輕女子摸臀部性騷，被害者報警，事後雙方達成和解。記者翁至成／翻攝
有人在網路社群貼文指控，遭一名外國人摸屁股，涉嫌性騷。圖／擷取自threads社群
有人在網路社群貼文指控，遭一名外國人摸屁股，涉嫌性騷。圖／擷取自threads社群

波蘭 性騷擾 外國人

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