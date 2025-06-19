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身背「5條通」飛車逃亡！竊盜犯冒險跳山骨折狼狽落網

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龍潭警分局近日緝獲一名橫行於桃園、新竹地區的彭姓竊盜通緝犯。該嫌犯身負5條通緝案件，為躲避查緝，過程不僅駕車衝撞，更冒險跳下山坡逃逸，但最終仍因腿部骨折狼狽落網，展現警方追緝到底、絕不容許罪犯挑戰公權力的決心。

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龍潭分局近日緝獲一名橫行於桃園、新竹地區的彭姓竊盜通緝犯。圖：讀者提供

龍潭分局指出，該名約50歲的彭姓嫌犯前科累累，除已身負5條竊盜通緝令外；他長期流竄於桃園市南區及新竹縣交界，慣於竊取車輛、車牌作為犯案工具，再鎖定無人看管的娃娃機店，以暴力手段破壞機台搜刮財物，犯案多起，對地方治安造成嚴重危害。

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專案小組並未因嫌犯兩度脫逃而放棄。經連日不眠不休地追查與情資分析，終於將彭嫌一舉成擒。圖：讀者提供

龍潭分局表示，為將彭嫌繩之以法，該局立即與新竹縣竹東、新湖警分局成立專案小組。追緝過程中，彭嫌展現極度的狡猾與暴力。專案小組於6月4日在龍潭地區鎖定其行蹤，圍捕時，彭嫌竟猛踩油門，駕車衝撞逃逸以求脫身，員警當機立斷對其車輛開一槍嚇阻，但仍被他成功逃脫。兩日後警方再度於新竹縣北埔山區發現其蹤影，彭嫌見警車靠近，竟故技重施，直接棄車跳下數米深的山坡，利用地形逃逸無蹤。

龍潭分局接著提到，專案小組並未因嫌犯兩度脫逃而放棄。經連日不眠不休地追查與情資分析，終於在上周15日警察節當天於新竹地區一處藏匿點，成功將彭嫌一舉成擒。警方逮捕他時發現，彭嫌因日前跳山逃亡，導致腳踝嚴重骨折、行動困難，面對優勢警力只能束手就擒，可謂「賊星該敗」。

龍潭警分局長鄭文銘強調，對於任何危害民眾生命財產、挑戰公權力的犯罪行為，警方絕對採取零容忍態度。此次同仁面對嫌犯的暴力抵抗，仍不畏危險、鍥而不捨，終將此一治安毒瘤繩之以法，值得高度肯定。警方將持續強力掃蕩不法，確保民眾安居樂業。

本文章來自《桃園電子報》。原文：身背「5條通」飛車逃亡！竊盜犯冒險跳山骨折狼狽落網

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