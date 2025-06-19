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台中暗影山步道山友突頭暈癱軟 警消助脫困

中央社／ 台中19日電

謝姓男子日前到台中小百岳暗影山步道登山，疑因低血糖而頭暈目眩、全身癱軟，同行友人擔心出意外報案，經警方上山協助脫困帶下山，讓他感謝警消及時救援，後續自行就醫檢查。

台中市警局太平分局今天表示，頭汴派出所16日上午9時多接獲報案稱，1名70歲謝姓男子與友人登山，途中謝男卻突然臉色發白、全身冒冷汗，友人深怕出意外，請求警方協助。

經警方確認地點位於太平區與新社區交界的小百岳暗影山步道，並透過聯繫當地義警共同上山前往，經過約1小時路程及聯繫，終於發現謝男與同行友人共5人，最後由警消人員一同入山將謝男救出。

消防局救護人員到場初步檢查，發現謝男疑因低血糖，導致頭暈目眩、全身癱軟，待休息片刻後由同行友人帶上車，並由警方護送下山。謝男感謝警消人員及時協助，並稱下次會多注意自己的身體狀況，後續自行就醫檢查。

太平警分局分局長沈能成提醒，民眾登山健行應注意休息及適當補充，檢查各項裝備、循序漸進為佳，不要單獨行動，要留意身體狀況，才能避免受傷或發生意外。

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