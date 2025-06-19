高雄宵小業闖工地 爬鷹架進鄰屋翻箱倒櫃偷走90萬金飾

高雄鹽埕區鄭姓女子5月中外出旅遊，回家後發現屋內現金、黃金、珠寶等財物全部遭竊，財損逾90萬元，鹽埕警分局獲報後，發現竊嫌竟是從鄭女住家後方工地爬鷹架入屋，鎖定對象後前天拘提黃姓竊嫌及收贓的邱姓男子到案，全案依竊盜、收受贓物等罪嫌偵辦。

警方調查，今年5月初，黃嫌發現鹽埕區新興街一處工地鷹架可以接通周邊住宅，便多次前往該工地勘查地形。

5月中旬黃嫌見時機成熟，趁夜色掩護進入工地內，並攀爬鷹架至三樓，逐一輕開周邊住戶門窗，因鄭女窗戶未上鎖，黃嫌成功打開三樓窗戶，進入屋內搜刮現金、黃金、珠寶等財物。

鄭女外出旅遊回家後，發現屋內遭人翻箱倒櫃，金飾全部不翼而飛，趕緊向鄰近派出所報案；警方受理後，隨即組成專案小組，調閱監視器鎖定案發前在工地周邊鬼鬼祟祟的黃姓男子。

警方持搜索票、拘票前往逮人，成功逮到黃嫌，竟追查贓物下落，查出邱姓銀樓業者收受贓物，前天持搜索票拘提邱男及黃姓女員工到案。

鄭女清查損失，因自稱屋內有金條失竊，粗估損失約90萬元，不過警方比對黃男銷贓紀錄，發現黃男身上僅查獲2萬6900元現金，銷贓金額與鄭女所稱有落差，實際損失金額仍待釐清。

全案警詢後，黃男被依加重竊盜罪嫌移送法辦，邱姓銀樓業者因收受贓物，也被依贓物罪送辦。