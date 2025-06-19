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影／苗栗男釣魚遇溪水暴漲受困沙洲 晚間9點多獲救上岸

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣51歲陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，但遲至傍晚都未返家，家人擔心趕往查看， 發現他因雨後溪水暴漲，受困在沙洲上。苗栗縣消防局接獲報案，晚間9點多以拋繩槍將受困者成功救出。

苗栗縣消防局指出，陳男昨天下午1點多前往釣魚，但到傍晚5點仍未返家，家人外出尋找，傍晚5點多發現他受困溪中的沙洲上，趕緊報警求援 ，消防局晚間6點半接獲警方轉報，立即派遣第三大隊及三灣、頭份、南庄等消防分隊人車陸續趕往現場展開救援行動。

救援人員整裝趕到現場，確認陳男受困處的地形及位置，晚間7點並以空拍機起飛勘察，由於當時水勢十分湍急，救援人員沿岸尋找適合的下水點，並使用拋繩槍、指導陳男穿上救生衣，晚間9點14分順利將陳姓男子救回岸上，陳男受困多時但並未受傷，隨後與家人返家。

消防局呼籲，目前已進入夏季汛期，民眾進入溪谷、河川活動，請密切注意天候變化，如果發現上游天空烏雲密布，且水面出現混濁、水流加速等現象，應立即撤離至安全地帶，避免突發性溪水暴漲受困或危及生命。

陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供
陳姓男子昨天在三灣鄉「水漾森林」露營區附近的中港溪釣魚，不料因溪水暴漲受困沙洲，救援人員晚間9點多使用拋繩槍等設備，順利將他救出。圖／苗栗消防局提供

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