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台中黑戶青年「單純如孩童」安置街友中繼宅惹議 社會局說話了

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導

台中市21歲黃姓青年因未報戶口，今年5月8日露宿街頭被北屯區北京里長蘇乙青發現通報，社會局協助安置在一般稱為街友中繼住宅的遊民收容所，但黃男單純的像10歲男孩，遭質疑安置環境不適合。對此，社會局說明，黃男暫安置處所生活無虞，將視需求進一步協助。

蘇乙青表示，他是在一處回收廠發現黃男，詢問後得知黃男沒有戶口、不識字，更因無戶口，被父親長年要求不得走出套房，以免被警察發現。黃男自述，今年2月間因故被爸爸趕出家門，為糊口只好靠撿回收物換取食物維生，也因此流落街頭。

據了解，黃母是外籍移工，與黃父沒有結婚，生下黃男不久就不知所蹤；黃父並未為黃男報戶口，父子2人生活20年，直到近日黃父認為黃男已經成年，應該自食其力，叫他出門想辦法討生活，黃男露宿街頭撿回收，被里長發現。

社會局表示，得知此事件後已跨局處協助，前天聯繫上黃父取得出生證明等文件，不過由於黃父與黃母沒有婚姻關係，還要做DNA鑑定確認親子關係，才能啟動後續認領、初設戶籍等程序；黃男與黃父平常僅靠資源回收維生，社工將協助申請福利身分、租屋補助，減輕他們的生活壓力。

蘇乙青說明，黃男智力沒問題，只是可能因長期未與社會接觸，單純的像10歲大男孩，但目前被社會局安置在街友中繼住宅，他覺得很不妥，因為街友中繼住宅收容對象都是成人，強調是自主權，黃男心智像孩童，根本無法自主，安置在遊民收容所較不適合，建議市府應考量黃男的心智年齡，安置在有心理輔導的機構較為適合。

社會局說明，根據近日觀察與照顧，青年的認知能力及生活自理能力都正常，只是缺乏與社會的互動，個性單純。為妥善安排社工與生活輔導員協助青年，因此暫時安置於適當處所，目前餐食與基本生活均無虞，未來將視青年需求進一步協助。

21歲無戶籍黃姓青年前天過生日，許下願望希望盡快取得身分，打工賺錢有自己的家。圖／台中市社會局提供
21歲無戶籍黃姓青年前天過生日，許下願望希望盡快取得身分，打工賺錢有自己的家。圖／台中市社會局提供

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