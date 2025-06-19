彰檢司機送公文車禍 二審改判免國賠

彰化地檢署劉姓司機4年前駕警備車送公文途中與機車相撞，被撞的湯姓女騎士提國賠求償349萬元。一審認為送公文屬於行使公權力，判賠39萬餘元，但二審認定只屬行政輔助行為，非行使公權力，逆轉改判彰檢免賠，全案定讞。

此案緣起劉姓司機2021年7月間，載運公文前往彰化地院，行經員林市中山路二段時右轉，碰撞同行向騎機車直行的湯姓女子，湯女被撞後有頸部、小腿等挫傷與撕裂傷等。湯女認為當時劉男是執行彰檢公務，認彰檢有國賠責任，計算醫藥費、醫療用品、交通費、看護費、勞力減損損失、精神撫慰金等費用後，向彰檢求償國賠349萬元。

彰化地院審理時，彰檢抗辯認為當時劉男雖開警備車運送公文，目的是交通方便，屬於行政輔助行為，不是行使公權力，不適用國賠法。另外，劉男已用25萬元與湯女和解，損害已獲得補償，不得另外向彰檢求償。

一審法官認定，劉男載送公文往返地檢、法院行為，性質屬於為執行公務而生的輔助性運送任務，符合行使公權力要件，判彰檢賠35萬9000元。

彰檢上訴台中高分院後，二審認定，公務機關間公文往返屬內部聯繫一環，送、收文單位都是公務機關，沒有運用命令與強制手段，干預人民自由、權利，也非公務員提供給付、服務、救濟、照顧，更與公共社會利益無關，不符行使公權力，判彰檢免賠，全案確定。

台中地院前法官江彥儀說，贊同二審的見解，地檢署司機開車送公文，屬日常行政事務的輔助行為，不算行使公權力，若站在保護人民的立場，放寬行使公權力的認定，一審認定也道理。