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台南觀光農村貓犬 頻遭農藥毒死

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南後壁區菁寮社區王姓居民的愛犬「虎妹」4年前中毒死亡，嘔吐物中發現可疑的紫色雞骨頭，後來她在時常散步的巷弄內，發現雞骨頭被摻在一堆紫色粉粒狀農藥內，疑似毒餌。圖／菁寮社區王姓居民提供
台南後壁區菁寮社區王姓居民的愛犬「虎妹」4年前中毒死亡，嘔吐物中發現可疑的紫色雞骨頭，後來她在時常散步的巷弄內，發現雞骨頭被摻在一堆紫色粉粒狀農藥內，疑似毒餌。圖／菁寮社區王姓居民提供
知名觀光農村台南後壁區菁寮社區，居民指過去5年至少6件犬貓中毒案，5天前又發生居民遛狗返家後，家犬突口吐白沫中毒死亡，民居懷疑有人下毒。南市府動保處回應，近3年當地有3起犬貓疑似中毒通報，都驗出農藥托福松、芬普尼等毒物，但缺乏相關佐證，案件難偵破。

王姓女子說，搬入菁寮後已有2隻愛犬疑似遭毒死，其中，2021年第1隻「虎妹」半夜毒發死亡，且嘔吐物中發現可疑的紫色雞骨頭，後來在散步的巷弄找到雞骨頭被摻在一堆紫色粉粒狀農藥內；去年底，另隻「小花」也在散步時突然倒地死亡，獸醫推測是中樞神經中毒，恐是誤食農藥。另有隻居民照顧的浪犬「大黑」，也因嗅聞疑似摻毒魚骨後中毒死亡。

有社區民眾認為，部分居民為驅趕聚集村落的浪犬，會將雞骨頭或魚骨混農藥設陷阱，也不排除農村中有常見在田埂或住家周邊噴灑除草劑、殺蟲劑，毛孩因此誤食，批評市府不如部分縣市訂自治條例管制。

市府表示，中央已有法令明文規範在非農地禁用農藥，違者可處分，統計近3年查獲約10起違規案件，已依法開罰，整體評估後暫無訂定自治條例必要。

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