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金門又見海漂豬驗出非洲豬瘟 邊境防疫應變

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業。記者蔡家蓁／攝影
海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍親赴金門料羅商港，實地視察聯合檢查作業。記者蔡家蓁／攝影

金門14日才發現一頭漂流豬屍檢出非洲豬瘟病毒，海委會副主委、海巡署長張忠龍昨專程赴料羅商港視察聯合檢查作業；昨又傳金廈間海上蚵棚長期違法，且範圍愈來愈大，金門縣府建議循2005年模式，准許中國大陸漁民進入我方海域自行拆除設施帶回，海巡全程監控。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員，14日在金寧鄉三角堡岸際發現一具漂流豬屍，農業部金門檢疫站與縣府防疫所採樣送驗並焚燒掩埋，最後檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，為今年首例，也是金門連2年發現海漂豬染疫，引發高度重視。

張忠龍昨赴金門料羅商港實勘聯合檢查作業。他表示，台灣今年獲世界動物衛生組織列為非洲豬瘟「非疫國」，為亞洲唯一達標國家，得來不易，連2年海漂豬檢出陽性，顯示外來病毒威脅未曾消失，海巡署即刻啟動應變，配合農業部與縣府加強邊境防疫，全面查緝高風險物品，相關勤務將持續至農業部公告6月23日禁運期結束為止。

金廈間檳榔嶼海域違規養殖問題，金門縣府建議中央參採2005年處理模式，准許中國大陸漁民自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡全程監控。圖／金門縣府提供
金廈間檳榔嶼海域違規養殖問題，金門縣府建議中央參採2005年處理模式，准許中國大陸漁民自行拆除違法蚵棚設施帶回，並由海巡全程監控。圖／金門縣府提供

海巡署另指出，金門檳榔嶼海域養蚵，仍有72.38公頃未經許可的違法設施。海巡署前年起數度函請地方漁政單位拆除違法蚵架，但無結果。地方無查拆量能，且查拆過程恐衍生兩岸衝突風險，已超出地方所能承擔，盼行政院盡速研議可行機制，協助地方執法。

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