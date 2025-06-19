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吊環突斷裂！數十鋼瓶砸傷人 高雄阿蓮工廠停工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

一名前往高雄阿蓮金屬加工廠區回收氣體鋼瓶的何姓男子，作業時被掉落的數十支鋼瓶砸中頭部，一度失去生命跡象，送醫才搶回一命。記者巫鴻瑋／翻攝
一名前往高雄阿蓮金屬加工廠區回收氣體鋼瓶的何姓男子，作業時被掉落的數十支鋼瓶砸中頭部，一度失去生命跡象，送醫才搶回一命。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄何姓男子昨天駕車到阿蓮區一處金屬加工廠回收氣體鋼瓶，被突然掉落的數十支鋼瓶砸中頭部，一度失去生命跡象，送醫才搶回一命，勞工局研判吊掛作業不慎導致吊環斷裂，已勒令停工，並將對雇主開罰3萬至30萬元罰鍰。

勞工局指出，勞動檢查處前往事發工廠調查，61歲何姓傷者是由氣體公司派來回收工廠使用過的二氧化碳鋼瓶，卻疑似未選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，導致吊環斷裂被鋼瓶砸傷。

據查，何男昨天以每12支裝的鋼瓶架吊掛上大貨車，不料吊掛到一半時，金屬吊環突然斷裂。由於每支鋼瓶重約20公斤，整架鋼瓶總重超過200公斤直墜而下，當場砸中位在下方的何男頭部，雖經秀傳醫院急救搶回一命，仍未脫離險境。

勞工局勞檢處到場調查，發現肇禍的斷裂吊環疑似經久使用，金屬疲勞，加上吊掛重量過重才會瞬間斷裂，已勒令工廠停工，並依涉嫌違反職業安全衛生法，對雇主開罰，後續將派專人協助傷者，確保職災補償權益。

勞工局呼籲事業單位從事吊掛作業時務必落實安全作業標準，預防災害發生。湖內警分局指已調閱監視器影像及目擊者說法，將進一步釐清事發經過及肇因。

高雄市 職業安全 勞工局

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