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新北淡水山區平房焦屍旁有炸裂瓦斯桶 案情恐不單純
新北市淡水忠愛街山區1幢2層樓老舊平房今晚發生火警，造成1死、1傷，消防隊清查火場發現2樓燒成焦屍的24歲林姓男子身旁，有炸裂的瓦斯桶，警方目前在醫院戒護受傷的陳姓男子，懷疑案情恐不單純，尚待調查釐清。
據了解，119是在晚間6時43分接獲火警報案，轄區淡水消防分隊趕抵時，2樓已全面燃燒，27歲陳姓男子雙腳燒灼傷在1樓屋外待援，聲稱2樓還有1人沒有逃出。
陳男稍後由救護車送淡水馬偕醫院急診，火勢晚間7時13分撲滅，屋內燃燒雜物約10坪。消防員在2樓找到林姓男子焦屍，身旁有炸裂的瓦斯桶。
警方接獲案件轉報的訊息聲稱發生屋頂爆裂冒煙起火，初步了解，現場是林姓死者祖厝，陳姓男子自稱雙方是朋友，今晚來訪林男發現火警，自己也受了傷。由於陳男還在醫院尚未接受警詢筆錄，詳細案情有待進一步調查釐清。
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