黑狗被小貨車拖著走！飼主親曝原因 動防所要求限期改善

彰化縣埔鹽鄉員鹿路與好金路口17日下午一輛小貨車後方用牽繩繫著一隻小黑狗，烈日下，黑狗就這麼被拖著跑，民眾將影片po網引發熱議，認為狗主人虐狗。彰化縣動物防疫所了解後要求飼主改善，若再違規，可依「動物保護法」最高開罰1萬5千元。

昨下午有民眾發現一隻小黑狗被貨車用牽繩栓著拖著走，小黑狗在烈日下只能跟著小貨車跑，還張大嘴巴不停喘氣，看得民眾好心疼，po網直斥狗主人虐狗，讓狗在馬路奔跑也危及用路人安全。

彰化縣動物防疫所接獲通報後找到狗主人進行了解，狗主人表示，原本是要帶狗出門去做美容，但狗在車斗後方跳下來，一開始不知道，應是有路人提醒飼主，狗已在追車，飼主才停下來，因怕突然停車會影響後方車輛，才慢慢向路旁停靠，後已有把狗抱到前座，初步了解，狗狗健康狀況良好。

動防所表示，已要求飼主不可再以車輛牽引寵物，若再次違規，可依「動物保護法」開罰3千元至1萬5千元，並得按次處罰。