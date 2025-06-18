娃娃車載12童通霄台1線大迴旋 2機車攔腰撞上釀3傷

台1線位在苗栗縣通霄鎮通灣路段，今天下午發生一起娃娃車與2機車碰撞事故，造成機車3名年輕男女受傷送醫，所幸娃娃車上12名幼童均未受傷，肇事原因由警方調查中。

據了解，今天下午3點多，通霄當地一家幼兒園娃娃車由陳姓司機接送12名幼童回家途中，行經事故地點，從外側車道迴轉到對向車道時，後方2輛機車當場攔腰撞上。

現場機車零件碎片散落一地，18歲鄂姓女騎士右大腿骨折，後座18歲徐姓女子右手食指骨折；另名騎士19歲陳男則有撕裂傷，娃娃車上12名幼童飽受驚嚇，所幸均未受傷。