北市辛亥路3段工程車自燃 濃煙四竄幸無人傷
台北市大安區和平高中附近今天發生火燒車事件，1輛繪製標線的工程車不明原因自燃，現場濃煙四竄，警消獲報立即派員到場處理，所幸無人傷亡，詳細起火原因待後續調查釐清。
警消下午4時許獲報，指大安區辛亥路、基隆路口有1輛工程車起火燃燒，緊急派員到場救火。
初步了解，53歲陳姓男子於案發時駕駛繪製標線的工程車沿辛亥路3段行駛時，突經路人告知其車後貨斗冒火，陳男立刻下車並使用隨車滅火器滅火，但火勢未獲控制，陳男便撥打119通報警消協助。
消防人員到場立即布水線撲滅火勢，所幸無人受傷。警方也協助封閉辛亥路3段157巷往西的平面車道，並引導其他用路人通行辛亥路車行地下道穿越基隆路。
現場直到下午5時30分許解除交通管制、開放通行。詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
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