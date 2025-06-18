中油大林煉油廠火警 高市府祭空污法將開罰
中油大林煉油廠今天拆除管路時油氣引發火警，造成一名承攬商輕度灼傷，後經環保局派員稽查，廠方未依歲修計畫書內容執行，是違反空污法，將裁處10萬至2000萬元罰鍰。
高雄市政府環保局指出，上午接獲中油大林廠火警，派員到場稽查，發現此廠第六媒組工場（M21）進行歲修，其中，去丁烷塔（V-6301）上午10時5分許進行法蘭拆除盲封作業時，引發火警。
環保局表示，廠內消防隊上午10時10分許到場灑水降溫，火勢於10時19分許控制，約11時撲滅；經調閱火警期間周邊微型感測器，沒有出現明顯高值情形，空氣品質未受影響。
環保局指出，後續經查發現廠方未依歲修計畫書內容執行，是違反空氣污染防制法第23條規定，將裁處新台幣10萬至2000萬元罰鍰。
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