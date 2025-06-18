警備隊2警涉幫應召站圍事10萬交保 板橋分局火速記過調地

新北市板橋分局警備隊賴姓及陳姓警員，涉嫌在萬華區一間應召站當皮條客並洩漏通緝犯個資給業者。台北地檢署昨天指揮警政署及雙北警局搜索板橋分局警備隊並將2人帶回偵訊，複訊後以10萬元交保，板橋分局火速將2人記過並報請調整服務地區

據了解，北市警日前查緝萬華區西昌街應召站，逮捕業者何女及6名員工、9名賣淫女子、7名嫖客。檢察官在業者手機內發現板橋分局警備隊賴姓、陳姓警員時常出入該店，疑似充當應召站皮條客及圍事，經深入調查發現2警曾查詢通緝犯資料並傳送給應召站業者，懷疑涉嫌洩密、包庇等不法，昨天上午指揮警方搜索2人辦公室及置物櫃，並將2人帶回偵訊。

涉案的賴姓警員在板橋分局已任職11年，陳姓警員則在板橋分局任職12年， 2人因為同警網交情匪淺。該應召站業者之前曾因通緝遭陳員查獲，事後陳員與因而與業者成為朋友，並介紹賴員認識業者。