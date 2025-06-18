台南母女清晨務農遇死亡車禍雙雙喪命 檢方相驗死因曝

54歲沈姓女子今天清晨5時許騎乘機車載著85歲母親外出，疑似要前往務農，卻與49歲康姓婦人駕駛的自小客車發生車禍，因撞擊力道大，沈姓母女當場均失去生命跡象，送醫搶救不治；檢方相驗後，家屬表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬處理後事。

台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，初步了解，沈女因脊椎的傷勢、母親因顱內出血，兩人死因均是出血性休克導致死亡，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。

據了解，沈姓母女家住台南市麻豆區油車里，兩人今天清晨穿著務農的工作服、雨鞋等衣物，疑準備外出務農，由女兒騎乘機車載著媽媽，沿新興街由東往西時，與行駛新生北路由北往南的康女駕駛自小客車，在路口發生碰撞，撞擊聲響不小。

路旁不少住戶也跑出來查看，驚見機車整輛卡在自小客車車頭，機車騎士倒臥在血泊中，現場一片狼藉；該路口交通號誌今清晨為離峰管制時段，雙方路口分別為閃紅燈與閃黃燈，沈姓母女在穿越路口後，疑未注意到行駛在新生北路外側的車輛發生車禍。

沈姓母女當場噴飛倒臥在地，沈母身上多處鈍傷、穿刺傷、腦部出血及四肢多處骨折，送醫急救仍傷重不治；49歲康姓女汽車駕駛並無受傷，但車禍後相當驚慌，不斷哭泣。

當地油車里長施福春表示，沈姓母女應是趁清晨沒有太陽的時候外出到果園務農工作，事發路口一大早還沒有開始運作，母女2人才剛出家門沒多久，就發生這麼嚴重的車禍。另外，也有當地居民說，住在附近30多年，該路口往年也曾發生多次死亡車禍。