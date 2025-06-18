快訊

不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家：恐釀規模7強震

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

台南母女清晨務農遇死亡車禍雙雙喪命 檢方相驗死因曝

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導

54歲沈姓女子今天清晨5時許騎乘機車載著85歲母親外出，疑似要前往務農，卻與49歲康姓婦人駕駛的自小客車發生車禍，因撞擊力道大，沈姓母女當場均失去生命跡象，送醫搶救不治；檢方相驗後，家屬表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬處理後事。

台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，初步了解，沈女因脊椎的傷勢、母親因顱內出血，兩人死因均是出血性休克導致死亡，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。

據了解，沈姓母女家住台南市麻豆區油車里，兩人今天清晨穿著務農的工作服、雨鞋等衣物，疑準備外出務農，由女兒騎乘機車載著媽媽，沿新興街由東往西時，與行駛新生北路由北往南的康女駕駛自小客車，在路口發生碰撞，撞擊聲響不小。

路旁不少住戶也跑出來查看，驚見機車整輛卡在自小客車車頭，機車騎士倒臥在血泊中，現場一片狼藉；該路口交通號誌今清晨為離峰管制時段，雙方路口分別為閃紅燈與閃黃燈，沈姓母女在穿越路口後，疑未注意到行駛在新生北路外側的車輛發生車禍。

沈姓母女當場噴飛倒臥在地，沈母身上多處鈍傷、穿刺傷、腦部出血及四肢多處骨折，送醫急救仍傷重不治；49歲康姓女汽車駕駛並無受傷，但車禍後相當驚慌，不斷哭泣。

當地油車里長施福春表示，沈姓母女應是趁清晨沒有太陽的時候外出到果園務農工作，事發路口一大早還沒有開始運作，母女2人才剛出家門沒多久，就發生這麼嚴重的車禍。另外，也有當地居民說，住在附近30多年，該路口往年也曾發生多次死亡車禍。

警方調查，49歲康女經酒測後並無酒駕，沈姓母女均有佩戴安全帽，詳細車禍事故原因，將持續調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，釐清車禍肇事原因及責任歸屬。

台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署檢察官今天下午2時許在柳營會同法醫、家屬相驗遺體，家屬向檢察官表示希望能查明肇事原因，遺體已發還家屬，並未安排解剖。記者袁志豪／翻攝

遺體 車禍 死亡

延伸閱讀

台南清晨車禍麻豆母女外出務農 剛出門就遇車禍喪命

台中今年已17行人死亡 驚悚違規畫面曝...警持續取締

影／計程車下華翠大橋竟闖紅燈 新北女騎士遭撞慘死

獨／高雄酒駕闖紅燈死亡車禍頻傳 警連兩周每天大執法

相關新聞

吊掛4樓高樹上！北市動保處委外廠商捕蜂急救不治 檢警相驗查死因

台北市動保處委外廠商工作人員陳姓男子，今赴北市內湖區山坡地捕蜂，被發現吊掛樹上已無生命跡象，經送醫急救不治，死因是疾病、...

竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 網驚：連衣服都省了

新竹市環保局近日驚傳員工裸奔事件，新竹市議員陳建名今在議會指出，環保局竟有員工2度全身赤裸在辦公場所逛大街，讓女性員工覺...

警備隊2警涉幫應召站圍事10萬交保 板橋分局火速記過調地

新北市板橋分局警備隊賴姓及陳姓警員，涉嫌在萬華區一間應召站當皮條客並洩漏通緝犯個資給業者。台北地檢署昨天指揮警政署及雙北...

台南母女清晨務農遇死亡車禍雙雙喪命 檢方相驗死因曝

54歲沈姓女子今天清晨5時許騎乘機車載著85歲母親外出，疑似要前往務農，卻與49歲康姓婦人駕駛的自小客車發生車禍，因撞擊...

台74北屯段貨車連環撞釀男駕駛傷重不治 警查肇因

台74線東向24.8公里處（太平北屯段），今天下午3時許發生1起3輛貨車追撞車禍。警方調查，3輛貨車都沿外側車道行駛，不...

北市女感情因素坐9樓牆外 警、消一小時勸說...她爬回屋內遭送醫

台北市中山區中山北路和民權東路口，今天下午3點多一名女子突然攀上9樓牆外，家人見狀驚慌報警，警、消趕抵，消防員先在一樓鋪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。