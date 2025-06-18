竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 網驚：連衣服都省了

新竹市環保局近日驚傳員工裸奔事件，新竹市議員陳建名今在議會指出，環保局竟有員工2度全身赤裸在辦公場所逛大街，讓女性員工覺得惶恐不安。圖／取自新竹大小事

新竹市環保局近日驚傳員工裸奔事件，新竹市議員陳建名今在議會指出，環保局竟有員工2度全身赤裸在辦公場所逛大街，讓女性員工覺得惶恐不安。環保局也表示，已依規通報並啟動行政懲處程序，同時也關心當事人身心健康狀況。

陳建名指出，他6月3日接獲陳情，指環保局內有員工竟全身赤裸在辦公場所內走動，讓在場同事，尤其是女性員工感到慌張與不安。他強調，6月5日他已要求環保局正視並處理此事，未料13日竟再度發生同樣情況，顯見環保局至今採取的措施未達成應有成效。

陳建名也指出，環保局內部員工也受不了，在網路上貼相關照片和資訊，他也請環保局和督導業務的新竹市代理市長邱臣遠正視此事，不要讓環保局600名同仁上班陷入惶惶不安及尷尬的情緒中。

該事件也引發網友熱議，紛紛在臉書社團「新竹大小事」留言，有人揶揄稱「很環保的概念，連衣服都省了」、「因為他以身作則體現了環保」、「環保最高境界」、「天氣這麼熱，北極熊都要沒家了」、「不穿衣服環保，崇尚大自然」、「身上都拿去分類了吧」、「在環保局就是要環保」等。

新竹市環保局表示，事件發生隔日，即依規定簽報啟動相關行政處置程序，並訪談目擊同仁，同步提報性別平等工作專責窗口，後續行政懲處程序亦依據性別平等工作法、新竹市環境保護局職工平時獎懲標準相關規定辦理。

市府說明，本案發生後，環保局即依規定通報並啟動相關行政懲處程序，並秉持依法行政與尊重人權並重的原則，持續關注當事人身心健康狀況，並視需要協助安排轉介醫療資源，以協助其穩定情緒與健康復原。另考量其特殊健康因素及工作適任情形，環保局將審慎評估並調整其工作內容，以兼顧職場安全與員工福祉。

市府強調，職場應維持安全與尊重的工作環境，對於任何可能影響同仁或民眾感受之不當行為，均嚴正以對、妥善處理，市府仍將持續追蹤處理進度，確保後續調整措施能落實到位，並平衡個人權益與組織運作的穩定。