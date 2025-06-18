6旬男掉落部桃新屋分院旁埤塘 12小時後發現不治
62歲的黃姓男子今凌晨傳想不開訊息給家人，因黃男疑似患有身心疾病，家人平時不在身邊，因此向警方報案，警方調閱監視器發現黃男最後身影至埤塘附近，開始追查，並通知消防人員協助打撈，今下午2時許搶救上岸，但已失去呼吸心跳，詳細死因將待調查釐清。
今凌晨2時33分許，黃男家人因憂心黃男出狀況，向警方報案，警方獲報開始尋找，發現最後身影出現在新福二路和三民路的交叉路口附近埤塘，警方不敢大意，立即連絡消防單位協尋，經過打撈及下潛，12小時後終於在下午2時23分許找到黃男，經救護人員評估無意識、無呼吸、無脈搏、屍體僵硬明顯死亡，後續警方通知家屬，並釐清詳細死因。
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