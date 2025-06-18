台東監獄設樂齡工場 81歲收容人願心臟一直健康跳動

因應高齡化，台東監獄今天與台東縣政府攜手在監獄內設樂齡工場，最年長81歲林姓收容人，以葉子創作拼成心臟，寫下「希望心臟能永遠健康跳動」願望。

今天上午台東縣長饒慶鈴、法務部矯正署副署長林明達、台東監獄典獄長于淑華、台東市長陳銘風等人為台東監獄內的樂齡工場揭牌運作。

場內設置升降椅、坐式馬桶、平面托床等無障礙設施，並串聯社區照顧據點資源，規劃多元文康與輔導活動，讓年長收容人生活空間更安全，也更貼近高齡照護需求。

于淑華表示，台東監獄目前有623名收容人，年齡集中於40至60歲之間，最高齡者81歲，但監獄長年欠缺無障礙空間、設施；這次樂齡工場啟用，除改善硬體，也結合社區資源規劃文康活動，工場主要收容65歲以上及原住民55歲以上收容人，或是領有身障手冊者，共開放30名額。

林明達表示，高齡受刑人隨著身體機能退化還有多重健康問題，導致醫療需求變成一個迫切課題；全台65歲以上高齡收容人約有2700人，占比達4.5%，目前矯正署已推動規劃「高齡受刑人關懷照顧計畫」，將結合醫療、心理輔導與社會支持等資源，打造兼具矯正與照護功能友善環境，預計明年上路。

饒慶鈴表示，台東縣政府首次將「岩灣社區照顧關懷據點」課程與照護理念引入台東監獄「樂齡工場」，透過多元課程如「手鼓律動」、「益智桌遊」、「我的故事小書 （繪畫）」及「愛笑瑜伽」等，預防及延緩高齡收容人失能，並透過資源整合，為收容人創造自身成就感與價值感，更為未來返家或轉銜社區服務做好準備。

年長收容人開心體驗工場服務，81歲林姓收容人以葉子拼貼創作心臟圖騰，並寫下「希望心臟能永遠健康跳動」願望，傳達他對生命延續的渴望；張姓收容人則以中央山脈為題，繪出盼再度登頂夢想。