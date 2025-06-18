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影／中油高雄大林廠火警 環保局：空品無影響
中油高雄大林廠今天上午發生火警，煉五組第六媒組工場停爐準備歲修，卻在「法蘭盲封」作業時失火，廠方自行滅火後才通報，消防局表示，符合法規；環保局則回應，測得數值顯示空品未受影響。
火警發生在上午10時5分，消防局接獲中油大林廠發生火警，10時22分，趕到現場火勢已被撲滅。消防局表示，符合法定30分鐘內通報所在地消防機關的規定。
環保局指出，今天10時39分接獲消防局通報中油大林廠火警事件立即派員稽查，經查，該廠第六媒組工場（M21）歲修，10時5分去丁烷塔(V-6301)執行法蘭拆除盲封作業時，引發火警。
廠內消防隊10時10分立即灑水降溫，火勢於10時19分獲得控制，約11時撲滅。經調閱火警期間周邊微型感測器，無出現明顯高值情形，空品未受影響。
環保局說，該廠未依歲修計畫書內容執行，將依違反空氣汙染防制法第23條規定，裁處罰鍰新台幣10萬至2000萬元。
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