捕蜂作業一半... 工作人員卡4樓高樹上死亡
一名68歲陳姓捕蜂人員今天中午在台北市內湖區成功路四段294巷民宅樹上執行捕蜂工作時，不明原因吊掛於3到4層樓高的樹上OHCA，到院後宣告死亡。北市動保處表示，當時工作人員有身著防護裝備，會配合檢調釐清死因及委外廠商相關責任。
動保處說明，昨接獲民眾通報捕蜂，因此今天由委外廠商派68歲陳姓工作人員，到現場勘查並處理高空捕蜂業務。
動保處說，今天上午12時8分，警消獲報於內湖區成功路四段294巷、民宅後側山坡地樹上，發現陳姓工作人員進行捕蜂作業時，不明原因吊掛於離地面約3到4層樓高的樹上，並由警消協助脫困，但患者到院前OHCA，送往三軍總醫院搶救後仍宣告死亡。
動保處說，北市勞檢處表示案經現場檢查，陳姓勞工當時已穿著防護裝備，但個人身體因素或其他原因，仍無法確認。
動保處強調，目前待地檢署檢察官進一步相驗確認真正死亡原因，動保處會配合檢警調查死因釐清委外廠商相關責任。
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