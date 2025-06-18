花蓮比特犬咬死貴賓狗 飼主疑未幫寵物戴嘴套

花蓮市尚志橋下昨晚發生比特犬咬死貴賓狗意外，比特犬突然咬住貴賓狗腹部不鬆口，飼主嘗試拉開未果，不幸導致貴賓狗死亡，比特犬飼主事發後拉著狗離去，路人見狀緊急報警。警方表示，貴賓犬飼主情緒崩潰，待穩定後會到警局製作筆錄，已掌握比特犬林姓飼主身分，將通知到案說明。

目擊民眾指出，昨晚約8時在尚志橋下美崙溪畔，比特犬突然咬著貴賓狗不放，導致貴賓狗腹部受創嚴重、內臟外漏，現場血跡斑斑，飼主緊急送往動物醫院，最後還是不治。當時比特犬發狂，不斷撕咬貴賓狗，就連比特犬飼主打狗頭、身體與奮力拉開都沒辦法。

根據監視器畫面，比特犬林姓飼主跟女兒牽著比特犬進入河堤，攻擊事件後，比特犬情緒躁動，飼主女兒硬拉才牽得動；而林姓飼主案發後沒留在現場，直接離開。

警方表示，貴賓犬飼主情緒無法平復，待穩定後會到警局製作筆錄，目前已掌握比特犬林姓飼主身分，飼主表明自己養的是比特犬，通知到案說明。不過此案是告訴乃論，屬於毀損罪，需由受害者提告才會成案。