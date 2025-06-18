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委外工人摘蜂窩困樹上送醫不治 北市：死因待查

中央社／ 台北18日電

1名男工人今天在台北內湖山坡地摘除蜂窩，不明原因受困樹上，送醫搶救不治。動保處表示，死者為委外廠商工作人員，案發時有穿防護裝備，死因待檢警確認，將配合調查。

台北市消防局中午12時許獲報，內湖區成功路4段巷弄內山坡地，1名男性工人執行摘除蜂窩時，受困樹上，獲報後派員到場協助救人，工人在送醫前已無呼吸心跳（OHCA），警消立即把傷者送往三軍總醫院搶救，至於案發原因待調查釐清。

北市動物保護處下午透過群組發布訊息，昨天接獲民眾捕蜂通報，通知委外廠商今天派工作人員至現場勘查並處理捕蜂作業。

動保處指出，警消在中午12時初，獲報內湖區成功路4段294巷民宅後側山坡地樹上有1名男子不明原因吊掛樹上，初步勘查男子當時離地面約3至4層樓高。

動保處表示，警消後續協助男子脫困，患者到院前已OHCA，經送往三軍總醫院搶救後，宣告死亡。經查死者為動保處委外廠商的68歲陳姓工作人員。

動保處指出，經台北市勞動檢查處到現場檢查發現，陳姓勞工當時有穿防護裝備，至於是因個人身體因素或其他原因導致死亡，仍無法確認。

動保處表示，後續交由檢方進一步相驗確認陳姓男子真正死亡原因，將配合檢警調查釐清死因及委外廠商責任。

死亡 內湖

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