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「不太對勁...」電動公車爆炸前緊急疏散7乘客 駕駛還原始末

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市大都會客運262線電動公車起火案，多虧駕駛長張洪華處變不驚，順利在疏散完7名乘客後才發生爆炸。張洪華今天接受記者電訪還原駕駛該輛公車一開始的經過。他也分享，電動公車是新的科技，大家尚未熟悉了解，因此看到警示燈亮起，就趕緊靠站、疏散「不能開玩笑。」

張洪華表示，準備駕駛案發的EAL-0128的262電動公車時，平時不會亮燈、俗稱「大電」的警示燈出現黃色，但因為該車上午已有維修保養，因此向公司確認過後才開車上路。

他說，不過在跑第二趟時，時間約晚間8時43分行經敦化北路160號前，就發現「大電」出現紅色異常警訊，「因為第一次遇到這種狀況，而且公車油門明顯踩起來變弱，幸好當時已靠長庚醫院站，立即停靠路邊，並且疏散旅客。」

當時僅有儀表板出現紅燈異常，張洪華形容當下就有點毛毛、感覺不太對勁，按照SOP協助乘客下車轉乘，他就到車輛後方查看，並且撥打電話回總部。

他說，「儀表板當時紅色警示愈來愈多，我才和公司電話說可能無法將車輛開回廠站，不到5分鐘就爆炸。」監視器影片可見，張洪華拿著手機講到一半，公車便冒出白煙，緊接著爆炸起火。

張洪華說，在擔任公車駕駛長時有開過四年的貨車，進到了大都會客運後再半個多月訓練下，改為駕駛電動公車，至今也有半年時間。他分享，電動公車駕駛其實操作和介面都相對簡單，轉彎等角度也和一般民用車輛相同，只差別在加減速的慣性。

對於這次台北市首起電動公車起火案，張洪華希望分享給其他駕駛長，電動公車是新的科技，大家的技術經驗都還是不足，因此只要一有警示燈號亮起，就是二話不說趕緊停靠路邊並疏散乘客，「真的不能開玩笑。」

262起火案的駕駛長張洪華緊急應變，疏散7名乘客。圖／大都會客運提供
262起火案的駕駛長張洪華緊急應變，疏散7名乘客。圖／大都會客運提供

電動 爆炸 公車駕駛

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