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台74線北屯段傳3貨車追撞 25歲小貨車駕駛OHCA送醫搶救

聯合報／ 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導

台中市台74線24.8k往霧峰方向今天下午傳出3輛貨車追撞事故，3人受傷，其中後方的小貨車因撞擊力道大，小貨車車頭嚴重變形、損毀，年約25歲的小貨車男駕駛OHCA沒有呼吸心跳受困車內，經消防協助脫困後送往中國附醫搶救，有生命危險，另2名傷者意識清楚、擦傷，都送往長安醫院救治。

台中市消防局表示，今天下午3時24分，台74中彰快速道路4.8k往霧峰方向獲報有車禍，據報外側車道有3輛車追撞，疑似有人員受困，派遣東山、東英、中山分隊共 4車10人，由東山分隊小隊長程冠穎帶隊前往。

消防隊趕抵現場，發現現場為3輛貨車追撞事故，傷患共有三人，分別是年約25歲的後方小貨車男駕駛、OHCA受困車內，經實施現場高救術，並搶救脫困後送往中國附醫；30多歲中間貨車男駕駛，以及30多歲中間貨車男乘客都是意識清楚、擦傷，送往長安醫院救治。

台74線北屯段3車追撞車禍，後方小貨車車頭嚴重變形，駕駛受困，經消防協助脫困送醫搶救。圖／消防提供
台74線北屯段3車追撞車禍，後方小貨車車頭嚴重變形，駕駛受困，經消防協助脫困送醫搶救。圖／消防提供
台74線北屯段3車追撞車禍，後方小貨車車頭嚴重變形，駕駛受困，經消防協助脫困送醫搶救。圖／消防提供
台74線北屯段3車追撞車禍，後方小貨車車頭嚴重變形，駕駛受困，經消防協助脫困送醫搶救。圖／消防提供

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