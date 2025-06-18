王鴻薇和蔣萬安合體看板遭劃破 犯嫌到案稱：酒醉一時興起

國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安位在民權東路吉林路路口一樓的看板，15日遭人以尖銳物品割破，轄區中山警方調閱監視器畫面昨找到犯嫌陳姓男子，陳到案供稱因酒醉才犯案，警詢後被依毀損罪、公職人員選舉罷免法送辦。

中山警方調查，陳姓男子（31歲）跟老婆15日晚上聚餐後，徒步從中山區要搭捷運回家，晚上8點多疑因酒醉，突然掏出鑰匙刮看板，刮壞後在徒手撕毀，經陳男老婆制止後，2人直接離去，犯案時間不到一分鐘。