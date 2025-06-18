王鴻薇和蔣萬安合體看板遭劃破 犯嫌到案稱：酒醉一時興起
國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安位在民權東路吉林路路口一樓的看板，15日遭人以尖銳物品割破，轄區中山警方調閱監視器畫面昨找到犯嫌陳姓男子，陳到案供稱因酒醉才犯案，警詢後被依毀損罪、公職人員選舉罷免法送辦。
中山警方調查，陳姓男子（31歲）跟老婆15日晚上聚餐後，徒步從中山區要搭捷運回家，晚上8點多疑因酒醉，突然掏出鑰匙刮看板，刮壞後在徒手撕毀，經陳男老婆制止後，2人直接離去，犯案時間不到一分鐘。
警方16日早上9點20分接獲王鴻薇辦公室報案，著手調閱監視器畫面偵辦，鎖定犯嫌後通知到案說明，犯嫌陳男17日早上9點半到案供稱，因酒醉「一時興起」才犯案，不清楚自己的所作所為，警詢後被依毀損罪、公職人員選舉罷免法函送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言