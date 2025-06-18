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王鴻薇和蔣萬安合體看板遭劃破 犯嫌到案稱：酒醉一時興起

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安位在民權東路吉林路路口一樓的看板，15日遭人以尖銳物品割破，轄區中山警方調閱監視器畫面昨找到犯嫌陳姓男子，陳到案供稱因酒醉才犯案，警詢後被依毀損罪、公職人員選舉罷免法送辦。

中山警方調查，陳姓男子（31歲）跟老婆15日晚上聚餐後，徒步從中山區要搭捷運回家，晚上8點多疑因酒醉，突然掏出鑰匙刮看板，刮壞後在徒手撕毀，經陳男老婆制止後，2人直接離去，犯案時間不到一分鐘。

警方16日早上9點20分接獲王鴻薇辦公室報案，著手調閱監視器畫面偵辦，鎖定犯嫌後通知到案說明，犯嫌陳男17日早上9點半到案供稱，因酒醉「一時興起」才犯案，不清楚自己的所作所為，警詢後被依毀損罪、公職人員選舉罷免法函送台北地檢署偵辦。

位在民權東路吉林路路口一樓的國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安合體看板。圖／擷取自王鴻薇臉書
位在民權東路吉林路路口一樓的國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安合體看板。圖／擷取自王鴻薇臉書
陳姓男子和老婆聚餐後酒醉，持鑰匙破壞國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安的看板。記者翁至成／翻攝
陳姓男子和老婆聚餐後酒醉，持鑰匙破壞國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安的看板。記者翁至成／翻攝
看板上的台北市長蔣萬安臉部遭到鈍器劃破。圖／擷取自王鴻薇臉書
看板上的台北市長蔣萬安臉部遭到鈍器劃破。圖／擷取自王鴻薇臉書
陳姓男子和老婆聚餐後酒醉，持鑰匙破壞國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安的看板，犯後逃逸。記者翁至成／翻攝
陳姓男子和老婆聚餐後酒醉，持鑰匙破壞國民黨立委王鴻薇與台北市長蔣萬安的看板，犯後逃逸。記者翁至成／翻攝

老婆 監視器

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