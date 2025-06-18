房門爆裂！女房東穿白衣破門而入 樋口飯糰老闆告她了

高雄市鼓山區的日本飯糰專賣店「樋口飯糰」16日晚間再度與邵姓女房東發生衝突，女房東控被日本籍老闆樋口先生打到輕微腦震盪，樋口先生則於今天下午在律師陪同下赴高雄地檢署按鈴告她涉犯侵入住居、毀損、傷害等罪，指控女房東穿著白色睡衣晚上突然跑到租屋處破門而入大鬧。

據了解，樋口飯糰與邵姓女房東間的糾紛已糾纏多時，被店家質疑是因生意太好，被邵女要求漲租金被拒，邵女因此眼紅，4月18日邵女就曾到店面騎樓踢桌椅、砸毀花盆鬧上新聞版面，雙方各執一詞。

前天16日晚間邵姓女房東又再次上門，雙方疑似因為樋口飯糰在12日宣布將在7月6日把店面遷移到高雄捷運左營站的新店面營業，樋口飯糰將提前退租，但與女房東因為合約內容喬不攏再次引發衝突，雙方還因此在夜間鬧到大街上，街頭衝斥女房東呼喊「救命啊，樋口打人啊」的呼救聲，引得周邊左鄰右舍紛紛探頭查看。

邵姓女房東事後指控被樋口先生打到輕微腦震盪，事發後被救護車送醫，並且指出樋口先生想用押金抵租金，至今只給她4000元「欺人太甚」，她才會上門討說法。

不過今天樋口在律師陪同下赴高雄地檢署按鈴申告，並說明當天更多細節，指控邵女當天晚上跑到店面樓上的租屋處，邵女先是瘋狂敲門，後來甚至直接踹門破門而入，房門直接被踹到爆裂，只見邵女穿著白衣闖入，還在屋內摔東西。