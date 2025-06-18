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中油大林廠起火釀1傷 差13分鐘險延誤通報
中油高雄大林廠今天上午作業不慎引發火警，廠房在火警發生後17分鐘，已自行控制火勢後，才向高雄市消防局通報。消防局表示，符合法定30分鐘內通報所在地消防機關的規定。
中油大林廠表示，大林廠煉五組第六媒組工場6月17日已經停爐準備歲修，今天上午10時5分，在「法蘭盲封」作業時引發火警，大林廠立即依照相關SOP通報，並啟動消防機制滅火，約上午10時19分控制火勢，約11時自行撲滅撲火勢。
火警發生時是上午10時5分，高雄市消防局接獲中油大林廠發生火警的時間，是今天上午10時22分，消防隊趕到火警現場，火勢已經撲滅，遭灼傷的包商工人也已經自行送醫。
高雄市消防局表示，消防法於2023年6月21日第19條之1第1項規定，石油煉製業、石油化工原料製造業、合成樹脂及塑膠製造業、塑膠製品製造業等廠區，於發生火災、爆炸、公共危險物品或可燃性高壓氣體洩漏時，管理權人或其授權管理消防事項人員，應於30分鐘內，以撥打119電話或其他所在地消防機關指定的方式完成通報。高雄市消防局表示，中油大林廠在火警發生後17分鐘通報119，仍符合通報規定。
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