中油大林廠起火釀1傷 差13分鐘險延誤通報

中油高雄大林廠今天上午作業不慎引發火警，廠房在火警發生後17分鐘，已自行控制火勢後，才向高雄市消防局通報。消防局表示，符合法定30分鐘內通報所在地消防機關的規定。

中油大林廠表示，大林廠煉五組第六媒組工場6月17日已經停爐準備歲修，今天上午10時5分，在「法蘭盲封」作業時引發火警，大林廠立即依照相關SOP通報，並啟動消防機制滅火，約上午10時19分控制火勢，約11時自行撲滅撲火勢。

火警發生時是上午10時5分，高雄市消防局接獲中油大林廠發生火警的時間，是今天上午10時22分，消防隊趕到火警現場，火勢已經撲滅，遭灼傷的包商工人也已經自行送醫。