網傳新北某炭烤店發生數起食客一氧化碳中毒意外 籲主管機關重視

新北市三重區某知名炭烤餐廳，4月傳出有消費者用餐後一氧化碳中毒，今天又有民眾在臉書貼文指稱14日晚上也有5人發生相同狀況，網友則留言說1月就曾發生過，呼籲餐飲主管機關重視，避免接二連三出狀況。

4月初的案例根據當事人在社群發文描述，在1樓用餐過程先是小孩劇烈嘔吐，後來其他成人陸續出現頭暈、噁心、嘔吐、手麻等症狀，全部到醫院掛急診，診斷為一氧化碳中毒。

為此，4月4日新北市政府衛生局會同消防局派員前往稽查，僅發現「店內食材未離地、清潔用品未存放專區」等缺失，責令限期改善。

今天則有人在臉書社圖貼文指稱，14日晚上6點半共12人到該餐廳2樓包廂用餐，大約晚上8點半先有2個小孩感到頭暈，隨後1名成年女子也頭暈全身無力，被攙扶到1樓即昏倒，叫救護車送市立三重醫院，抽血驗出一氧化碳濃度25.5，轉診至台北榮總醫院，判斷為一氣化碳中毒。

當天晚上她的丈夫也到三重醫院急診，血液一氧化碳濃度19.9，她的姪女則到台北馬偕醫院急診，血液一氧化碳濃度10.7，其他人症狀較輕微未就醫，但都頭痛、頭暈、想吐。

這則貼文引發網友熱議，有人留言說1月在該餐廳辦尾牙，當天晚上包廂內小朋友全部哭鬧、嘔吐、胸疼，提早回家。大人則是頭暈、頭痛，原以為酒醉，撐到深夜12點返家後，其中1人覺得不對勁就醫急診驗血，一氧化碳濃度18，有中毒反應。