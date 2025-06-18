桃園6旬男騎代步車上市場迷路 竟跨區騎9小時14公里遠被警找到
桃園市楊梅區65歲彭姓男子昨天清晨騎乘四輛電動代步車出外，去附近傳統市場買東西，竟一路騎9小時到龍潭區大昌路迷路，更連闖紅綠燈危險，路人報案，龍潭警方今天表示，員警趕到發現彭男疑似輕微失智，竟騎了14公里，擔心彭男中暑危險，好說歹說才將彭男平安載回楊梅住家。
龍潭警方調查， 彭男家住楊梅秀才路，昨天清晨騎乘四輪電動代步車外出，他準備前往附近傳統市場買東西，未料方向感不佳騎錯路線，竟一路騎到下午約9小時，抵達龍潭區大昌路迷路，距離楊梅住家騎了14公里，也因代步車緩慢行駛連闖紅綠燈，路人見狀危險報案。
龍潭派出所巡佐陳建華、警員蔡喬安下午3時執行巡邏勤務據報趕到現場，見彭男重心不穩，加上天熱臉色疲倦，發現彭男疑有輕失智，蔡喬安趕忙從巡邏車拿礦泉水給彭男解渴，疏緩彭男身體不適。
陳建華說，員警詢問下，彭男說出姓名、家住楊梅，他根據戶役下系統查出彭男年籍住址，再根據彭身上留有電話，聯繫彭男女兒，彭一度堅持自己騎代步車回家，因代步車沒油，員警擔心天熱，彭男身體疲倦中暑，騎車太危險，在彭女兒電話力勸及員警堅持下，最後說服彭男載搭乘巡邏車回家，囑咐鄰居照看，結束虛驚。
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