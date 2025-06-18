男跌玉米粉碎機慘死 父母婉拒關懷金「資源給更需要的人」
彰化縣北斗鎮飼料工廠楊姓員工昨天在清潔玉米粉碎機時不慎滑落，右大腿被輾夾失血過多身亡，父母對於獨自遭遇不幸悲痛萬分，慈濟基金會彰化分會前往慰問，不過楊家婉拒關懷金，表示「把資源留給更需要的人」。
41歲楊姓員工在飼料工廠已工作十幾年，負責清理機具與飼料拌料等工作，昨天上午10點多在清機具時，不慎滑落玉米粉碎機，右大腿被夾住，廠商趕緊來拆卸機具，並通知消防隊救援，中午救出楊男時他已無呼吸心跳，仍送員基搶救，右大腿開放性骨折，完全變形，仍因失血過多而回天乏術。
楊男父母得知噩耗痛哭失聲，飼料工廠負責人也在醫院對楊男父母跪地致歉，楊母不停捶胸痛哭，讓旁人相當不捨。據了解，楊男單身，平時工作認真，家屬相當悲痛，對於意外不願表示意見。
不過慈濟基金會彰化分會前往家中慰問時，楊家也婉拒關懷金，表示「將資源留給更需要的人」，慈濟表示，楊家人在悲痛中仍希望將關懷金留給更需要的人，這份無私精神讓人動容。
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