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高雄過港隧道恢復雙孔通車 查出4輛貨櫃車有禍首

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市過港隧道旗津往前鎮方向的限高架，今天上午遭不明車輛扯落，南孔交通受阻4個多小時，直到今天下午1時許，已排除橫阻道路的限高架，恢復雙孔通車。

高雄市過港隧道由旗津往前鎮的南孔隧道，今天上午8時40分許，因貨櫃車扯下限高架，阻礙交通，未造成傷亡，但是往市區道路無法通行，往來隧道的車輛，改由北孔隧道單孔雙向通行。

高雄港務警察總隊據報，派員趕赴事故現場，發現過港隧道南孔隧道口的限高架被車輛撞落，橫斜在隧道口，無人受傷，但南孔交通受阻，立即封閉道路，指揮車輛改道，改單孔雙向通行，並請吊車吊掛吊掛限高架，直到下午1時許，完成吊掛限高架作業，恢復雙孔通車。

警方調閱相關監錄系統畫面，發覺限高架遭扯落當下，先後有4輛貨櫃車通過，認為這4輛貨櫃車有肇事嫌疑，已通知車主或司機配合查明肇事禍首。

高雄過港隧道限高架今天遭貨櫃車扯落，直到今天下午1時許才恢復雙孔通車。記者林保光／翻攝
高雄過港隧道限高架今天遭貨櫃車扯落，直到今天下午1時許才恢復雙孔通車。記者林保光／翻攝

高雄市 車主 貨櫃

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