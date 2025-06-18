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外送員遇民俗陣頭欲穿越擺陣遭強阻去路 警：可能涉及強制罪

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1支來自台南的法鼓陣陣頭，到高雄市三民區進香，申請遶境路權，不料途中遇外送員騎機車要穿過陣頭，陣頭成員立即擋下外送員去路，險些引起糾紛，直到陣頭經過才讓行。警方今天表示，認為阻路民眾可能涉及強制罪。

網傳影片顯示，這支法鼓陣陣頭6月15日遶境經過高雄市三民區鼎泰街，當時陣頭擺陣誦經，正有1名外送員騎機車路過，從中要穿過陣頭，陣頭成員立即攔阻他前行，有人認為擺陣中，依民俗就不該穿過陣頭，但是，也有人認為，不能完全封閉道路，影響用路人通行。

高雄市警三民二分局獲悉，今天表示，主辦單位於活動前，雖曾依規定申請路權，不過臨時臨時使用道路，不能完全封閉道路，需保留足夠寬度的車道供人車通行，並指派人員指揮交通維護交通安全和秩序，確保公共通行不受阻礙。

警方表示對陣頭阻擋外送員通行，並未接獲報案，不過若沒保留足夠車道供人車通行，強阻用路人通行，仍可能涉及刑法強制罪，警方將依法通知雙方到案釐清。

外送員騎機車要穿越陣頭擺陣，陣頭成員立即擋住去路。圖／擷取自社會事新聞影音
外送員騎機車要穿越陣頭擺陣，陣頭成員立即擋住去路。圖／擷取自社會事新聞影音
外送員騎機車要穿越陣頭擺陣，陣頭成員立即擋住去路。圖／擷取自社會事新聞影音
外送員騎機車要穿越陣頭擺陣，陣頭成員立即擋住去路。圖／擷取自社會事新聞影音

高雄市 陣頭 外送員

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