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宜蘭鄉間小路兩車交叉撞 轎車尾被撞爛險掉田裡 一家3口傷
宜蘭三星鄉大德路和尚健三路的路口今天上午傳出一起車禍事故，東西向行駛的轎車與南北向的休旅車在閃光號誌路口發生交叉撞，雙方速度都不慢，轎車後方遭撞擊，凹陷受損嚴重，後座乘車一度受困被救出，該車受傷3人是父母親與女兒，送醫救治。
三星警方今上午10時27分獲報到場，兩轎車疑似行經路口時均未禮讓，經查崔男（57歲）開著銀色自小客車沿大德路二段往三星方向東往西行駛，與張男26歲駕駛的深色休旅車沿尚健三路二段往上將路三段方向北往南行駛，兩車交叉撞後，銀色自小客車噴到農田水溝邊，差點掉到田裡。
警方查看銀色車輛嚴重變形、車尾毀損凹陷，休旅車損傷也不輕，保險桿脫落，車牌都不見了，事故造成銀色車的崔姓駕駛、妻子林女（50歲）、女兒崔女（26歲）共3人受傷，其中後座1人疑似骨折，送往羅東博愛醫院治療。
雙方酒側值零，三星警分局局提醒用路人行經無號誌路口、閃光號誌、鄉道或視距不佳路段時，應減速慢行，並確實依標誌標線禮讓，避免因一時大意釀成事故。
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