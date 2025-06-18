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中油大林廠發生火警 疑拆管線起火1送醫
中油公司大林廠今天上午發生火警，廠方拆除煤組工場管線，疑不慎油氣冒出引發火警，廠方消防隊及高雄市消防局動員滅火，約半小時撲滅火勢，廠方將1人送醫，無生命危險，確實起火原因正調查中。
中油大林廠今天上午10時20分許發生火警，高雄市消防隊趕去廠區，發現已經沒火，協助降溫，直到上午10時56分報火勢撲滅。
中油公司表示，產線將進入歲修，拆除1處法蘭盲封不慎造成起火。
據了解，中油工程人員拆除管時，引發火警後，廠方人員出水控制，高雄市消防局派遣4車8人前往協助搶救，到場時，中油公司已切斷氣體來源，管線冒煙無明火，消防隊架設移動式砲塔出水降溫，才解除狀況，交由廠區人員處理。事故發生時，有1人身體不適，已經由中油人員送醫，無生命危險。
消防局呼籲，廠區歲修期間應落實現場安全管制，嚴守作業標準流程，施工前評估火災風險，並請事故單位應主動檢討事故與改進，落實用火用電管理並定期辦理消防演練。
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