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中油大林廠發生火警 疑拆管線起火1送醫

聯合報／ 記者王昭月林保光／高雄即時報導

中油大林廠今天上午發生火警，消防隊出水降溫。記者林保光／翻攝
中油大林廠今天上午發生火警，消防隊出水降溫。記者林保光／翻攝
中油公司大林廠今天上午發生火警，廠方拆除煤組工場管線，疑不慎油氣冒出引發火警，廠方消防隊及高雄市消防局動員滅火，約半小時撲滅火勢，廠方將1人送醫，無生命危險，確實起火原因正調查中。

中油大林廠今天上午10時20分許發生火警，高雄市消防隊趕去廠區，發現已經沒火，協助降溫，直到上午10時56分報火勢撲滅。

中油公司表示，產線將進入歲修，拆除1處法蘭盲封不慎造成起火。

據了解，中油工程人員拆除管時，引發火警後，廠方人員出水控制，高雄市消防局派遣4車8人前往協助搶救，到場時，中油公司已切斷氣體來源，管線冒煙無明火，消防隊架設移動式砲塔出水降溫，才解除狀況，交由廠區人員處理。事故發生時，有1人身體不適，已經由中油人員送醫，無生命危險。

消防局呼籲，廠區歲修期間應落實現場安全管制，嚴守作業標準流程，施工前評估火災風險，並請事故單位應主動檢討事故與改進，落實用火用電管理並定期辦理消防演練。

中油大林廠今天上午傳出火警。圖／本報資料照片
中油大林廠今天上午傳出火警。圖／本報資料照片

消防隊 中油

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