影／台中重大車禍 2輛機車碰撞1死1重傷

台中市沙鹿區今天發生驚險重大車禍，2輛機車碰撞後，其中1車彈撞電桿再擦地，造成1死1重傷，肇事原因由警方調查中，驚險畫面被後車行車記錄器全程拍下PO網，網友看到後說很嚇人。

清水警分局表示，今天早上7時34分在沙鹿區中山路車禍，47歲蘇姓男子的駕照已吊銷，他戴全罩式安全帽騎大型重機，沿中山路南往北方向逆向行駛，32歲陳姓男子也戴全罩式安全帽騎普重機車，沿中山路南往北方向跨越雙黃線欲左轉。

2車發生碰撞後，造成大型重機車騎士蘇男頭部、四肢多處擦挫傷，送醫急救後，仍不治死亡，普重機車騎士陳男身體多處擦挫傷，意識清楚，送醫治療後無大礙，經查雙方均無酒駕情事。