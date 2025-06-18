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影／台中重大車禍 2輛機車碰撞1死1重傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天發生驚險重大車禍，2輛機車碰撞後，其中1車彈撞電桿再擦地，造成1死1重傷，肇事原因由警方調查中，驚險畫面被後車行車記錄器全程拍下PO網，網友看到後說很嚇人。

清水警分局表示，今天早上7時34分在沙鹿區中山路車禍，47歲蘇姓男子的駕照已吊銷，他戴全罩式安全帽騎大型重機，沿中山路南往北方向逆向行駛，32歲陳姓男子也戴全罩式安全帽騎普重機車，沿中山路南往北方向跨越雙黃線欲左轉。

2車發生碰撞後，造成大型重機車騎士蘇男頭部、四肢多處擦挫傷，送醫急救後，仍不治死亡，普重機車騎士陳男身體多處擦挫傷，意識清楚，送醫治療後無大礙，經查雙方均無酒駕情事。

警方呼籲用路人，駕駛車輛應遵守相關標誌、標線，並依速限行駛，隨時注意車前狀況，提高警覺，確保自身及其他用路人安全。

台中市沙鹿區中山路今天發生死傷車禍，二輛機車碰撞，其中一車彈撞電桿再摖地。圖／取自臉書沙鹿之美
台中市沙鹿區中山路今天發生死傷車禍，二輛機車碰撞，其中一車彈撞電桿再摖地。圖／取自臉書沙鹿之美
台中市沙鹿區中山路今天發生死傷車禍，二輛機車碰撞，其中一車彈撞電桿再摖地。圖／取自臉書沙鹿之美
台中市沙鹿區中山路今天發生死傷車禍，二輛機車碰撞，其中一車彈撞電桿再摖地。圖／取自臉書沙鹿之美

重機 機車騎士 安全帽

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