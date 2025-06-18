男子近昏厥 北市警協送才知是警專同窗

北市一對黃姓夫妻日前騎車行進不穩、急就醫，路檢員警見狀上前關切，發現後座51歲黃男神情痛苦且近昏厥，便主動協助駕車護送，期間交談才知2人竟是警專同期生。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，第五中隊員警陳正峯日前在北投區大度路執行路檢勤務時，發現有輛機車行進不穩，且後座男子神情痛苦，身體明顯搖晃、幾近暈厥，員警見狀立即上前關心。

經詢了解，乘客黃男長期患重病，因身體不適，其妻才趕忙騎機車載送他至台北榮總醫院急診。

員警陳正峯憂心黃男若繼續強撐恐生行車危險，便主動協助駕車護送，期間持續關懷黃男狀況，備感溫暖的黃男才不禁吐露自己也曾任職警界，但10多年前因病退休，感慨說道：「當年穿的是同一件制服，現在卻靠你們才能平安撐到醫院」。

保安警察大隊表示，兩人交談後才驚覺彼此為警專同期同學，此刻因警察角色與使命而再次相逢。

保安警察大隊表示，警方若執勤中發現民眾突發不適、有急迫安全疑慮，將視需要協助通知119或轉介就醫。另近日天氣悶熱，提醒民眾外出應適時補充水分，尤其長者與慢性病患，若有任何不適應儘早就醫或尋求協助。