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影／校車切西瓜左轉機車騎士捲車下 28學生嚇壞肇事影音曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一輛私立中學校車今天上午7點載學生行經埔心鄉員鹿路與永坡路口，撞上路口的機車，造成黃姓機車騎士捲入校車車底，造成黃男腿部受傷，送醫救治後幸無生命危險，但也造成車上學生受到不小驚嚇，車禍肇事原因調查中。

警方初步調查，私中校車今天上午7點載送車上28名學生行經埔心鄉員鹿路由東往西方向直行，到永坡路口時欲左轉，當時38歲黃姓機車騎士沿永坡路南往北直行，到達路口時，左轉的校車疑有視線死角，直接左轉，碰撞到機車，機車被擠壓倒地，黃男也捲入校車下。

彰化消防局獲報後派員搶救，救護人員將黃男調整姿勢後從大客車下脫困，黃男意識清楚，救護人員將他上頸圈長背板等救護處置後，送往衛福部彰化醫院救治，黃男腿部受傷，暫無生命危險，傷勢觀察中。

警方酒測結果二名駕駛酒測值均為零，初步研判校車左轉彎時未注意車前狀況，機車騎士騎到設有「停讓」標誌路口時，未依規定在標誌線後方停讓，雙方均有違規情形，而校車上28名學生也受到不小驚嚇，校方則緊急調派另一輛接駁車將學生送達學校，肇事責任釐清中

彰化縣一輛私立中學校車今天上午載學生行經埔心鄉員鹿路與永坡路口，撞上路口的機車，造成黃姓機車騎士捲入校車車底受傷。圖／民眾提供
彰化縣一輛私立中學校車今天上午載學生行經埔心鄉員鹿路與永坡路口，撞上路口的機車，造成黃姓機車騎士捲入校車車底受傷。圖／民眾提供
彰化縣一輛私立中學校車今天上午載學生行經埔心鄉員鹿路與永坡路口，撞上路口的機車，造成黃姓機車騎士捲入校車車底受傷。圖／民眾提供
彰化縣一輛私立中學校車今天上午載學生行經埔心鄉員鹿路與永坡路口，撞上路口的機車，造成黃姓機車騎士捲入校車車底受傷。圖／民眾提供

機車騎士 校車

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