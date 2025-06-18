影／校車切西瓜左轉機車騎士捲車下 28學生嚇壞肇事影音曝光

彰化縣一輛私立中學校車今天上午7點載學生行經埔心鄉員鹿路與永坡路口，撞上路口的機車，造成黃姓機車騎士捲入校車車底，造成黃男腿部受傷，送醫救治後幸無生命危險，但也造成車上學生受到不小驚嚇，車禍肇事原因調查中。

警方初步調查，私中校車今天上午7點載送車上28名學生行經埔心鄉員鹿路由東往西方向直行，到永坡路口時欲左轉，當時38歲黃姓機車騎士沿永坡路南往北直行，到達路口時，左轉的校車疑有視線死角，直接左轉，碰撞到機車，機車被擠壓倒地，黃男也捲入校車下。

彰化消防局獲報後派員搶救，救護人員將黃男調整姿勢後從大客車下脫困，黃男意識清楚，救護人員將他上頸圈長背板等救護處置後，送往衛福部彰化醫院救治，黃男腿部受傷，暫無生命危險，傷勢觀察中。