數十支鋼瓶直墜砸頭 高雄氣體公司工人命危送醫急救

高雄市阿蓮區今天上午發生工安意外，一名負責回收二氧化碳鋼瓶的大貨車駕駛何姓男子（61歲）前往玉安街一處工廠作業時，吊掛鋼瓶的吊環卻突然斷裂，導致整架數十支鋼瓶直墜而下，當場砸中下方的何男，何男送醫前暫時失去生命跡象，目前仍在搶救中。

據了解，事故就發生在阿蓮區玉安街上的鐵皮工廠內，今天上午9時許，何姓男子駕駛氣體公司的大貨車前去回收二氧化碳鋼瓶，但在進行吊掛作業過程中，疑因吊環斷裂，造成鋼瓶架整體脫落，直接墜落砸中何男頭部。

何男當場頭破血流，被發現時已經昏厥在地，送醫前沒有生命跡象，被救護車緊急送往岡山岡山秀傳醫院急救，但何男傷勢嚴重，有嚴重出血，未脫離險境。