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台74線大里段疑行車糾紛 BMW男「亮刀」囂張嗆聲下場曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

一男子昨天傍晚駕駛白色BMW行經台74線大里中山路匝道時，疑因超車不當引發行車糾紛，亮出開山刀，大聲對一旁駕駛嗆聲，相當囂張。霧峰警分局昨晚獲報追查，查出涉案為租賃車，目前追查涉案男子身分，將依妨害自由、恐嚇罪嫌偵辦，並舉發告發，最高罰3.6萬元。

臉書社團「社會事新聞影音」有網友PO出一段影片，畫面中可看到1輛白色BMW行經台74線大里中山路匝道前時，突然將車速放慢停在路邊，接著又加速到前面蛇行，最後在快下匝道時，車上的男駕駛突然搖下車窗，手上拿著1把疑似開山刀，對著旁邊的駕駛嗆聲，態度囂張。

霧峰分局成功派出所所長林春發說明，昨晚10時許，接到民眾報案指，台74線35K大里路段，有疑似超車不當引發的行車糾紛，對方駕駛並伸手持刀咆哮恐嚇。

警方表示，警方經調閱監視器，發現涉案車輛為租賃車，已向租賃公司調閱承租人身分，積極查緝到案說明，後續依妨害自由、恐嚇罪移送偵辦，並舉發依任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道，處6000元以上、3.6萬元以下罰鍰。

一男子昨晚駕駛BMW行經台74線，疑因行車糾紛亮刀恐嚇。警方表示，將依法偵辦。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
一男子昨晚駕駛BMW行經台74線，疑因行車糾紛亮刀恐嚇。警方表示，將依法偵辦。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
一男子昨晚駕駛BMW（右）行經台74線時，因行車糾紛亮刀恐嚇。警方表示，將依法偵辦。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
一男子昨晚駕駛BMW（右）行經台74線時，因行車糾紛亮刀恐嚇。警方表示，將依法偵辦。圖／翻攝自「社會事新聞影音」

成功 恐嚇 BMW

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