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台南清晨車禍麻豆母女外出務農 剛出門就遇車禍喪命

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南麻豆今清晨發生嚴重死亡車禍！54歲沈姓女子今清晨5點多騎乘機車載著85歲媽媽，疑似外出要前往務農，在新興街與新生北路路口，與49歲康姓女子駕駛的自小客車發生車禍，沈姓母女因撞擊力道大，雙雙遭噴飛，當場失去生命跡象，送醫後均搶救不治。

據了解，沈姓母女家住麻豆油車里，兩人今清晨穿著務農的工作服、雨鞋等衣物，疑準備外出務農時，由女兒騎乘機車載著媽媽，沿新興街由東往西時，與行駛新生北路由北往南的康女駕駛自小客車，在路口發生碰撞，撞擊聲響不小，路旁不少住戶也跑出來查看，驚見機車整輛卡在自小客車車頭，機車騎士倒臥在血泊中，現場一片狼藉。

該路口交通號誌今清晨為離峰管制時段，雙方路口分別為閃紅燈與閃黃燈，沈姓母女在穿越路口後，疑未注意到行駛在新生北路外側的自小客車發生車禍，沈姓母女當場噴飛倒臥在地，沈母身上多處鈍傷、穿刺傷、腦部出血及四肢多處骨折，送醫急救仍傷重不治。49歲康姓女汽車駕駛並無受傷，但車禍後相當驚慌，不斷哭泣。

當地油車里長施福春表示，沈姓母女應是趁清晨沒有太陽的時候外出到果園務農工作，事發路口一大早還沒有開始運作，母女2人才剛出家門沒多久，就發生這麼嚴重的車禍。另外，也有當地居民說，住在附近30多年，該路口往年也曾發生多次死亡車禍。

警方調查，49歲康女經酒測後並無酒駕，沈姓母女均有佩戴安全帽，詳細車禍事故原因，將持續調閱路口監視器及行車紀錄器畫面，釐清車禍肇事原因及責任歸屬。

警方也呼籲，民眾行經閃光號誌路口時，請遵守「支道車禮讓幹道車」原則，閃光黃燈須減速慢行，閃光紅燈須停車再開，加大行車視線，隨時注意左右來往車輛，以避免發生碰撞或突然煞車導致危險發生。

台南麻豆一名54歲沈姓女子今清晨5點多騎乘機車載著85歲洪姓媽媽外出前往務農，在新興街與新生北路路口，與49歲康姓女子駕駛的自小客車發生車禍，沈姓母女因撞擊力道大，雙雙噴飛，當場失去生命跡象，送醫後均搶救不治。圖／民眾提供
台南麻豆一名54歲沈姓女子今清晨5點多騎乘機車載著85歲洪姓媽媽外出前往務農，在新興街與新生北路路口，與49歲康姓女子駕駛的自小客車發生車禍，沈姓母女因撞擊力道大，雙雙噴飛，當場失去生命跡象，送醫後均搶救不治。圖／民眾提供
台南麻豆一名54歲沈姓女子今清晨5點多騎乘機車載著85歲洪姓媽媽外出前往務農，在新興街與新生北路路口，與49歲康姓女子駕駛的自小客車發生車禍，沈姓母女因撞擊力道大，雙雙噴飛，當場失去生命跡象，送醫後均搶救不治。圖／民眾提供
台南麻豆一名54歲沈姓女子今清晨5點多騎乘機車載著85歲洪姓媽媽外出前往務農，在新興街與新生北路路口，與49歲康姓女子駕駛的自小客車發生車禍，沈姓母女因撞擊力道大，雙雙噴飛，當場失去生命跡象，送醫後均搶救不治。圖／民眾提供
麻豆當地居民表示，該路口交通號誌清晨為離峰管制時段沒有運作，路口分別為閃紅燈與閃黃燈，往年也曾發生不少死亡車禍事故。記者萬于甄／攝影
麻豆當地居民表示，該路口交通號誌清晨為離峰管制時段沒有運作，路口分別為閃紅燈與閃黃燈，往年也曾發生不少死亡車禍事故。記者萬于甄／攝影

車禍 死亡

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