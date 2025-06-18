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台中無戶籍青年過21歲生日 他享用漢堡蛋糕泛淚許願

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導

台中市黃姓青年20多年來未報戶口，日前在街頭被里長發現通報，社會局啟動相關作業，將做DNA鑑定確定他與父親的親子關係，完成領養登記、設定戶籍。昨天恰好是黃姓青年21歲生日，社工準備了漢堡、奶油蛋糕與奶茶，青年邊吃邊泛淚許願，盼盡快取得身分，自立生活。

據了解，黃姓青年的母親是外籍移工，與青年的父親沒有結婚，生下青年不久就不知所蹤；黃父並未報戶口，父子2人生活20年，直到近日黃父認為黃姓青年已經成年，應該自食其力，叫他出門想辦法討生活，青年露宿街頭撿回收，被里長發現。

社會局表示，得知此事件後已跨局處協助，昨天聯繫上黃父取得出生證明等文件，不過由於黃父與黃姓青年生母沒有婚姻關係，還要做DNA鑑定確認親子關係，才能啟動後續認領、初設戶籍等程序；黃姓青年與黃父平常僅靠資源回收維生，社工將協助申請福利身分、租屋補助，減輕他們的生活壓力。

社會局說，昨（17）日是黃姓青年21歲生日，社工準備了奶茶素食套餐和草莓鮮奶油蛋糕慶生，青年吃到眼眶泛淚；他回憶，印象中年幼時爸爸也曾買蛋糕簡單慶生，不過當時沒有許願。

青年許願，希望可以打工賺錢，有個地方住，有自己的家，過上好的生活，也盼盡快取得身分自立。社工鼓勵他以後好好工作。青年目前住在社會局安置處所，處所內其他住民也多有照顧，不時主動買食物或借手機。

台中市21歲無戶籍黃姓青年昨天過生日，許下願望希望盡快取得身分，打工賺錢有自己的家。圖／台中市社會局提供
台中市21歲無戶籍黃姓青年昨天過生日，許下願望希望盡快取得身分，打工賺錢有自己的家。圖／台中市社會局提供

青年 親子關係 社工

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