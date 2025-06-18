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拄杖老翁不敢過馬路 大園警暖心舉動守護安全

桃園電子報／ 桃園電子報

大園區一名70歲李姓老翁，今(18)日上午外出買早餐，在一處無號誌路口準備過馬路時，因拄著拐杖行動不便，只能站在路邊看著車輛來來往往不敢前進，大園分局大園派出所警員蘇柏魁、賴沛誠見狀立即上前指揮管制車流，並攙扶老翁過馬路，讓他能夠順利返家。

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大園派出所警員蘇柏魁、賴沛誠見狀立即上前指揮管制車流，並攙扶老翁過馬路，讓他能夠順利返家。圖：警方提供

據悉，老翁拄著拐杖呆站在路旁，且不停左右觀望似乎是想過馬路，員警見狀立即上前關心。老翁向員警表示，他剛買完早餐要走路回家，行經該處路口時因沒有號誌燈，車輛來往眾多雖然速度不快，但他行動不便走路緩慢，一直等不到機會通過路口，只能站在路邊觀望車流等待時機。員警得知後隨即協助指揮管制車流，並攙扶老翁一步一步通過路口，直到確認老翁安全無虞後，員警才放心離開，老翁也脫下帽子頻頻向警方道謝。

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大園派出所警員蘇柏魁、賴沛誠見狀立即上前指揮管制車流，並攙扶老翁過馬路，讓他能夠順利返家。圖：警方提供

大園分局呼籲，車不讓人是警方重點取締項目，汽機車遇有行人在行人穿越道上欲通過路口時，應暫停禮讓行人優先通行，如遇年邁長者，更需多加留意、耐心等候或及時伸出援手，共同維護交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：拄杖老翁不敢過馬路 大園警暖心舉動守護安全

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