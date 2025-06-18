台中大里傳砍人凶嫌！ 超商男客無辜中刀傷勢曝光…

台中大里益民路今天凌晨傳出42歲陳男涉嫌拿瓦斯筒砸車，並砍超商內正要結帳的69歲蘇姓顧客後逃逸，無辜的蘇男背部中刀，送醫取出刀子，肺部撕裂傷，加護病房觀察；涉案的陳男半小時後落網，陳男無就醫記錄，送草屯療養院強制就醫，詢後將依毀損、傷害罪嫌法辦。

大里仁愛醫院說明，蘇姓男子送手術室取出刀子，傷勢是左側背部有開放性傷口，肺部撕裂傷，術後送加護病房觀察。

台中市警局霧峰分局內新派出所所長葉利德說明，今天凌晨2時50分許，在大里區益民路有一名男子不明原因突然拿起路旁的瓦斯筒砸向一輛白色轎車，造成車子引擎蓋凹陷受損，隨後走向益民路一家超商，先徒手攻擊要結帳的蘇姓男顧客，再持刀刺向蘇男背部，送往大里仁愛醫院治療。

從影片看來，遭攻擊的蘇姓男顧客頭部、身上都是血，在超商等待救援，看到警方到場，還邊說自己遇到攻擊，邊步出超商，指出凶嫌逃逸方向；消防人員獲報趕來緊急包紮，並協助送醫。

據了解，陳男辯稱，砸車是因為有看到白影，會傷人是以為對方要襲擊他；背部中刀的蘇男表示，他當時要結帳，無辜中刀，他不認識陳男，當時正要結帳，真的很莫名其妙；蘇男身中的刀，刀刃約7公分，插入約3公分，送醫後取出。