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禁行時段砂石車偷跑撞死女騎士 7月1日科技執法防類似悲劇

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

程姓女子今年初在基隆市興隆街騎機車，與違規駛入的砂石車碰撞傷重死亡，地方民眾要求警方嚴格取締大車違規。市警局今天表示，已在暖江橋設置科技執法設備，7月1日啟用，除了取締「砂石車行駛禁行路段」，同步取締源遠路闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。

基隆警三分局八堵派出所今年1月3日上午8時許接獲報案，在興隆街有砂石車與機車發生車禍，32歲程女倒地後，被邱男駕駛的砂石車輾過，送醫不治。

案發時間是基隆市政府公告砂石車禁行興隆街時段，邱男駕駛砂石車違反行駛規定肇禍，被警方移送法辦。基隆市警局今年2月12日邀集轄區大型車交通運輸業者、基隆監理站和市府交通處等單位座談，商討對策。

基隆市興隆街（暖江橋頭至基隆與新北交界）、暖江橋及源遠路（基隆與新北市界至八堵路口），是砂石車進入興隆街混凝土預拌廠、月眉土石方資源堆置處理場必經路段，市府公告僅周一至周六上午9時至下午5時開放，其餘時段禁止砂石車通行。

邱男在禁行時段駕駛砂石車行駛興隆街，造成騎機車的程女死亡，民意代表及在地民眾要求警方建置科技執法設備，防止有人偷跑，危及其他人車安全。

為了遏止大車違規，減少大型車造成嚴重交通事故，月眉土石方資源堆置處理場營運業者宏邦機械開發公司，決定出資建置暖江橋周邊多功能交通違規科技執法設備，並捐贈給基隆市警察局執法。

基隆市警局交通隊指出，科技執法設備已在暖江橋頭兩端建置完成，並移交警方管理。即日起至6月30日為宣導期，7月1日起啟用執法，除了在興隆街口與源遠路口取締砂石車違規行駛，另在源遠路口同步取締闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，呼籲駕駛人遵守交通規則，維護行車環境。

基隆市暖江橋兩端的科技執法設備7月1日啟用，取締砂石車行駛禁行路段、闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖江橋兩端的科技執法設備7月1日啟用，取締砂石車行駛禁行路段、闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖江橋兩端的科技執法設備7月1日啟用，取締砂石車行駛禁行路段、闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖江橋兩端的科技執法設備7月1日啟用，取締砂石車行駛禁行路段、闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖江橋兩端的科技執法設備7月1日啟用，取締砂石車行駛禁行路段、闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市暖江橋兩端的科技執法設備7月1日啟用，取締砂石車行駛禁行路段、闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。記者邱瑞杰／翻攝

科技執法 砂石 基隆

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