桃園市楊梅區一名65歲彭姓老翁16日早上6時許在未告知家人的情況下，就騎乘電動代步車獨自出門前往住家附近傳統市場買東西，因老翁患有輕微失智方向感不佳，竟騎乘電動代步車從楊梅區行駛到離家14公里外的龍潭區，直到當日下午15時許電動代步車在龍潭區大昌路上緩慢前行，路過民眾擔心發生意外，立即向龍潭警分局報案，警方到場後耐心與老翁溝通，並將他平安護送返家，與家人團聚。

老翁雖不認得回家路線，仍執意自行返家，警方擔心衍生其他意外，持續、耐心與老翁溝通。圖：讀者提供

龍潭派出所表示，巡佐陳建華、警員蔡喬安於16日下午執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於龍潭區大昌路有1名老翁獨自騎乘電動代步車疑似迷路，需要警方協助。員警趕赴現場趨前關心，發現老翁重心不穩左搖右晃，面容疲倦口乾舌燥，在這種炎熱盛夏，再不飲水恐怕就會中暑，蔡喬安馬上從巡邏車上拿出礦泉水給老翁解渴，並詢問身體有無不適及其基本資料。但是老翁說話遲緩，無法清楚表達，經警方耐心溝通、查證比對，順利聯絡到老翁家屬，得知老翁住在楊梅區，早上騎乘電動代步車前往住家附近傳統市場買東西，因失智不認得回家的路，迷路9個小時後竟跑到龍潭區街上，距離住家14公里之遠。老翁雖不認得回家路線，仍執意自行返家，警方擔心衍生其他意外，持續、耐心與老翁溝通後，他終於同意坐上巡邏車，由員警護送返家。

龍潭警方到場後耐心與老翁溝通，並將他平安護送返家，與家人團聚。圖：讀者提供

龍潭分局長鄭文銘呼籲，如家中有長者或需照顧成員，請多加給予關懷與陪伴，儘量陪同出入，並可向社會局申請防走失手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，有助於協助返家或讓警方、熱心人士更容易聯繫家人，以避免發生意外。

本文章來自《桃園電子報》。原文：買菜失聯9小時！失智翁堅持自行返家 龍潭警耐心溝通安撫