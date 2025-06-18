重聽及輕微失智老翁開車迷航台中6小時 豐原警追蹤救回

台中市豐原區一名老翁重聽且輕微失智日前開車外出迷路，橫跨台中10個行政區仍找不到回家的路，家屬急報案，豐原警分局員警透過行車軌跡分析，最後在台中市東區成功攔停老翁駕駛的車輛，順利尋回並平安護送返家。

豐原警分局頂街派出所警員鄭傑隆本月13日中午12時50分，接獲76歲陳姓老翁的妻子報案，老翁當天早上8時開車送她到豐原區參加老人會課程，原定課程結束後於11時再度接送，但遲遲未見人影，她搭計程車返家，未見丈夫，因老翁患有重聽及輕微失智，她趕至派出所報案請求協尋。