重聽及輕微失智老翁開車迷航台中6小時 豐原警追蹤救回
台中市豐原區一名老翁重聽且輕微失智日前開車外出迷路，橫跨台中10個行政區仍找不到回家的路，家屬急報案，豐原警分局員警透過行車軌跡分析，最後在台中市東區成功攔停老翁駕駛的車輛，順利尋回並平安護送返家。
豐原警分局頂街派出所警員鄭傑隆本月13日中午12時50分，接獲76歲陳姓老翁的妻子報案，老翁當天早上8時開車送她到豐原區參加老人會課程，原定課程結束後於11時再度接送，但遲遲未見人影，她搭計程車返家，未見丈夫，因老翁患有重聽及輕微失智，她趕至派出所報案請求協尋。
警方受理後，警方分工合作，內外聯繫追蹤通報下，終於在當天下午2時30分，在台中市東區東光園路上發現老翁車輛，員警啟動警鳴器攔車，順利將他車輛引導停靠。老翁向警方表示，自己無法辨識回豐原的道路方向，開車途中一度喪失方向感與記憶，不知該前往何處。所幸在警方即時介入下平安尋回，隨後由員警護送返家，與妻子團聚。
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