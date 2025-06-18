影／男子買飲料掉1000元 業者拾金不昧報警送還錢

台中一名男子到潭子區飲料店買飲料時掉1000元，業者拾金不昧報警，員警調閱路口監視器畫面查出失主送還錢，男子收到錢時很驚喜，他還不知自己掉落錢。

大雅警分局潭北派出所值班警員周瑋儒日前接獲陳姓女子報案，當天上午10時她在潭子區福潭路自家飲料店拾獲1000元，調閱店內監視器發現是一名男顧客在點餐付款時，從口袋中掉落，報案人發現後，立即將現金交給員警處理。

員警接獲報案後，調閱店內監視器畫面及路口監視器，確認失主外貌及掉落時間，經比對後順利聯繫上失主林姓男子，通知他到派出所領回失款。林男對於店員的拾金不昧及員警的積極協助表示感謝。