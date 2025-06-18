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影／男子買飲料掉1000元 業者拾金不昧報警送還錢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子到潭子區飲料店買飲料時掉1000元，業者拾金不昧報警，員警調閱路口監視器畫面查出失主送還錢，男子收到錢時很驚喜，他還不知自己掉落錢。

大雅警分局潭北派出所值班警員周瑋儒日前接獲陳姓女子報案，當天上午10時她在潭子區福潭路自家飲料店拾獲1000元，調閱店內監視器發現是一名男顧客在點餐付款時，從口袋中掉落，報案人發現後，立即將現金交給員警處理。

員警接獲報案後，調閱店內監視器畫面及路口監視器，確認失主外貌及掉落時間，經比對後順利聯繫上失主林姓男子，通知他到派出所領回失款。林男對於店員的拾金不昧及員警的積極協助表示感謝。

潭北派出所長簡渟哲呼籲，民眾如撿到財物送到警察機關，這些遺失物會由警察單位集中登錄保管並公告認領，民眾如有遺失物均可利用內政部警政署拾得遺失物管理系統上網查詢，遺失物若經公告超過6個月無人認領，將歸由拾得人所有。

台中一名男子買飲料時掉1000元，業者拾金不昧報警送還錢。圖／民眾提供
台中一名男子買飲料時掉1000元，業者拾金不昧報警送還錢。圖／民眾提供

監視器 失主

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