台中大里怪男砸車砍人落網！ 超商顧客無辜背中1刀

台中大里益民路今天凌晨傳出陳姓男子涉嫌拿瓦斯筒砸車，並步行約100公尺後進入超商，砍正要結帳的6旬蘇姓顧客背部1刀後逃逸，無辜的蘇男滿臉血，背部中刀，驚恐對外求救，警方獲報後，半小時內將陳男查緝到案，目前警方還在偵詢中，釐清案情。

台中市警局霧峰分局內新派出所所長葉利德說明，今天凌晨2時50分許，在大里區益民路有一名男子不明原因突然拿起路旁的瓦斯筒砸向一輛白色轎車，造成車輛毀損，隨後走向益民路一家超商，先徒手攻擊要結帳的6旬蘇姓男子，再持刀刺向蘇男背部，經送往大里仁愛醫院治療，該名受傷男子無生命危險。

據了解，陳男身上有酒味，他辯稱，砸車是因為有看到白影，會傷人是以為對方要襲擊他；背部中刀的蘇男表示，他當時要結帳，無辜中刀，他不認識陳男，也沒有襲擊對方，真的很莫名其妙；蘇男身中的刀，刀刃約7公分，插入約3公分，送醫後取出。

警方獲報後，於半小時內在大里區住家中，將涉案的4旬陳姓男子查緝到案，全案尚在調查釐清中，警詢後將依法移請台中地檢署偵辦。